В Калининграде задержали 24-летнего курьера телефонных мошенников

В Калининграде полицейские задержали курьера, работавшего на телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В октябре в полицию поступили заявления от трех пожилых калининградцев в возрасте от 76 до 91 года, ставших жертвами аферистов. Во всех случаях пенсионерам сообщили, что их родственники попали в ДТП.

Одна из пенсионерок лишилась 1300 долларов США и 1000 евро, а вторая – 240 тысяч рублей. Кроме того, 86-летний мужчина остался без 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что деньги у них забирал 24-летний мужчина. Еще 250 тысяч злоумышленник взял у пострадавшей в Гурьевском районе.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».