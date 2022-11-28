В Калининграде химчистка лишилась оборудования за долги перед «Водоканалом»

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде владелец химчистки лишился оборудования за 3-милилонный долг перед «Водоканалом». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Предприниматель отказывался платить за услуги водоснабжения и водоотведения. «Водоканал» обратился в суд, который встал на сторону предприятия.

На имущество должника был наложен арест. Стиральные и сушильные машины, установки для глажки и другое имущество были изъяты, переданы на оценку, а затем реализованы. Полученные 790 тысяч рублей уже поступили взыскателю.

Чтобы передать на оценку и реализацию габаритное оборудование для химической чистки, пришлось использовать тяжелую технику. С помощью экскаватора установку вытащили из помещения через демонтированную стену и вывезли на ответственное хранение взыскателю. После продажи деньги также поступят на счет «Водоканала».