В Калининграде объявленный в розыск алиментщик попался на пьяном дебоше в магазине

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Накануне в магазине на улице Красной в Калининграде сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который ругался с продавцом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Как выяснилось, причиной конфликта стал отказ продавца дать спиртное взаймы.

В ходе проверки было установлено, что задержанный, 39-летний житель Черняховска, находится в розыске у Федеральной службы судебных приставов за уклонение от уплаты алиментов на детей.

Горе-отца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.