Калининградец уснул с сигаретой и сжег муниципальную квартиру

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Жителя Неманского района будут судить за повреждение муниципальной квартиры в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в августе этого года в поселке Дубки. 47-летний мужчина уснул с непотушенной сигаретой, что привело к пожару.

«Проснувшись от запаха дыма, мужчина взял стоящую в квартире бутылку и, не убедившись в ее содержимом, залил жидкостью место возгорания. В бутылке содержалась горючая жидкость», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Собственнику имущества - администрации Неманского района в результате пожара был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.