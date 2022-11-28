Калининградские спортсменки завоевали три медали чемпионата России по плаванию

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Татарстане прошел открытый национальный чемпионат по плаванию в бассейне длинной 25 метров. В соревнованиях приняли участие свыше тысячи спортсменов из 22 стран.

В активе калининградских спортсменов – две золотые и одна бронзовая награды, а также два выполнения нормативов на присвоение почётных отраслевых званий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Двойной успех на профильных дистанциях праздновала участница Олимпийский игр прошлого года Анна Егорова, которая первенствовала на 400 и 800 метров вольным стилем, финишировав в финалах за 4 минуты 00,09 секунды и 8 минут 19,03 секунды соответственно.

Ее сестра Валерия Егорова стала третьей в плавании на спине. Среди состязавшихся на дистанции 200 метров она пришла к финишу за 2 минуты 07,01 секунды. А по итогу полуфинальных стометровых заплывов на спине ещё и выполнила норматив на присвоение звания «Мастер спорта России международного класса».

Отметим также успех Карины Гладковой, проплывшей стометровку брассом с результатом 1 минута 11,52 секунды. На 200 метрах брассом она финишировала за 2 минуты 34,19 секунды, что позволило подтвердить долгожданный мастерский норматив.