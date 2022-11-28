Калининградец утешил и ограбил плачущую москвичку

Несколько дней назад в полицию Светлогорска обратилась 25-летняя жительница Москвы, которая заявила, что ее ограбили.

Женщина сообщила полицейским, что плакала на улице после ссоры с возлюбленным. Это привлекло внимание прохожего, который подошел к ней и поинтересовался причиной слез.

В ходе разговора злоумышленник внезапно выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся. Материальный ущерб составил 70 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 8 раз судимый местный житель, которому в этот день исполнилось 44 года. У него изъяли гаджет, однако он успел перевести на свою карту 8 тысяч рублей.

Грабителя поместили под стражу, ему грозит до 4 лет лишения свободы.