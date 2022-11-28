Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 42 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 21 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 1.