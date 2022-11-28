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НовостиОбщество28 ноября 2022 14:14

В Черняховске отправили в колонию пенсионера, который лишил свободы и угрожал убить 6-летнего мальчика

Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении
Виктор Сергеев

Житель Черняховска признан виновным в незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

1 июня этого года пьяный 64-летний пенсионер силой завел в свой дом 6-летнего мальчика, избил его и угрожал убить. После этого ребенок вернулся домой и рассказал обо всем матери.

Суд приговорил агрессивного пенсионера к 1 году 5 месяцам 10 дня лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.