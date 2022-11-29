Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

В Москве объявили победителей Всероссийского конкурса «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» от Росмолодежь.Бизнес. Перспективные действующие бизнес-проекты были отобраны из более чем 25 тысяч заявок, поступивших из 85 регионов страны.

Лидером в номинации «Социальная польза» стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ. Молодой предприниматель руководит медико-образовательным центром «Гимназист» по подготовке детей к поступлению в школу. В этом году здесь открылось еще и коррекционное направление для ребят с особенностями развития. Номинация «Инновационно-технологическое предпринимательство» досталась Ольге Казютинской из Москвы. Ее компания «Litus Motors» специализируется на развитии экологически чистых транспортных решений с нулевым выбросом СО2. Недавно компания начала производить электрические мотоциклы, макси-скутеры и автономные дроны-доставки, которые являются полностью собственными разработками.

Помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» в этом гожу появилась еще и «Молодежь с идеями», где школьники и студенты представили свои проекты в классическом, социальном, технологическом и креативном направлениях предпринимательства. Например, в классическом предпринимательстве школьница из Москвы Дарья Татарина представила экспертам проект по созданию цикла виртуальных экскурсий «Сквозь Года», где за основу будут взяты годы Великой Отечественной войны. Девушка хочет адаптировать виртуальные экскурсии не только для взрослых, но и для детей, внедряя специальных героев.

Отдельно были определены победители в спецкатегориях «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес».

- В рамках деятельности трека Росмолодежь.Бизнес мы активно поддерживаем молодежь, которая выбрала для себя предпринимательскую деятельность. Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей, которые ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества и решают те или иные задачи в стране, – - отметил руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев.

Церемония награждения состоялась в рамках фестиваля молодежного предпринимательства «ТВОЕ ДЕЛО. Время возможностей». На десяти параллельных сценах прошли стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы от блогеров и топовых бизнес-экспертов. Среди участников фестиваля были председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, начальник департамента социального развития ОАО «РЖД» Юлия Алексеева, генеральный директор АНО «Энергия развития» ГК «Росатом» Ольга Шкабардня, директор открытого университета «Сколково» Екатерина Морозова, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтех» Дмитрий Кулиш, основатель сети боулинг-ресторанов «Brooklyn Bowl» Артем Рахмеев, основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» Артемий Лебедев, самый известный маркетер России Игорь Манн и многие другие.

Отметим, что за 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах.