Главный архитектор Калининграда рассказал, зачем строить мост через Верхнее озеро

Один из проектов.

В Калининграде задумали строить мост на Верхнем озере в районе кафе «Причал». На обсуждение в соцсети было выложены три проекта. Один из вопросов, который задавали горожане – а зачем этот мост вообще, если многие годы до этого обходились без него.

Одной из необходимостью строить мост названа невозможность нормально пройти пешеходам за «Причалом», по улице Верхнеозерной. Там нарушен норматив для пешеходной части – тротуар слишком узкий, а так как территория у «Причала» принадлежит частному лицу, то и приходится строить мост.

Об этом главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов рассказал во время прямого эфира проекта «ГорПросвет» в понедельник, 28 ноября. Ответил он и на вопрос, почему нельзя выкупить землю или объект у собственника и обустроить нормальные тротуары.

- Все ситуации, при которых возможен выкуп частного объекта, описаны законодательством. И, вполне возможно, что причины законной нету [для выкупа], - сказал Андрей Анисимов.

Он отметил, что дело тут не только в тротуаре, а в комплексе проблем.

- На протяжении всего участка от кафе «Причал» и закачивая гранитным островком, где расположены часы и смотровая площадка, вся эта территория не соответствует статусу объекта и не способна принято тот трафик и ту потребность, которая есть, - говорит он. – Кусок 300-400 метров – одна сплошная проблема.

По мнению архитектора, мост задаст озеру «глубину», некий второй уровень. Он станет новым объектом, с которого люди смогут любоваться берегами.

- Одна из самых крутых аттракций на большинстве городских озер – выйти на глядь воды, переместиться ближе к центру и посмотреть на берега, которые в разное время города сами по себе являются открыточными видами.