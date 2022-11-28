В Калининграде врачи спасли жизнь подростка после тяжелого ножевого ранения

Жизнь подростка спасли врачи Детской областной больницы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 17-летний юноша поступил с тяжелым ножевым ранение вечером 15 ноября. Пострадавший находился без сознания.

При детальном обследовании была обнаружена открытая проникающая колото-резаная рана брюшной полости с повреждением тонкой кишки и полой вены и серьезным кровотечением.

Подростка экстренно прооперировали. В общей сложности в спасении участвовали десять специалистов – врачей и представителей среднего медицинского звена. Помимо этого, пациенту провели переливание 10 литров компонентов крови и инфузионных растворов.

- Кровотечение было не только достаточно тяжелым, но и редко встречающимся, – пояснил заместитель главного врача лечебного учреждения по медицинской части Геннадий Петров. – По статистике, примерно 50 процентов пациентов с таким кровотечением умирает на месте, а 35 процентов погибает в лечебных учреждениях после транспортировки. Но в нашей ситуации благодаря нашим специалистам мы справились. Удалось найти и локализовать повреждение, зашить вену и спасти пациента. С подобными кровотечениями пациенты в Детскую областную больницу иногда поступают, но с такими ранениями – большая редкость.

В понедельник, 28 ноября, подростка выписали из больницы. Врачи будут следить за состоянием пациента, поскольку после такой травмы высока вероятность тяжелых осложнений. Будет проведена терапия, которая предотвращает образование тромбов.

Обстоятельства происшествия, во время которого юноша получил ранение, не сообщаются