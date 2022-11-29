Калининградец попытался приготовить себе завтрак на Вечном огне

Подозреваемый на допросе. Фото: УСКР по Калининградской области

Мемориальный комплекс «1200 гвардейцев» в Калининграде стал объектом циничного глумления. Утром 27 ноября некий 45-летний, так сказать, мужчина решил приготовить себе ужин на Вечном огне.

- Действия подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город», его личность оперативно установлена сотрудниками УМВД России по Калининградской области, - информировали в региональном Управлении СКР.

Как сообщили в прокуратуре Калининградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует статья 244 УК РФ в ее части 1 – «Надругательство над надмогильным сооружением». Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ленинградского района Калининграда.