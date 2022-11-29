В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 29 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 29 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

- пер. Каштановый 1,4, пр-кт Мира 77-91а,104,а, ул. Каштановая аллея 33а,37а42, ул. Огарёва 33б,в,38, ул. Чапаева 2б,6а,8а,12,22,25;

- пер. Трамвайный 13 (д/с№26),1-11,2-52,31-41, ул. Киевская 6-22,а,25;

- ул. Брамса 2а,9-23, ул. Генделя 5, ул. Грекова 2а-8а, ул. Кронштадтская 2-12, ул. Носова 2-16;

- ул. Автомобильная 15,20,21, ул. Батальная 42-86, ул. Ген. Толстикова 15, ул. Дрожжевая 1, ул. Серж. Щедина 19-25,29;

- ул. Мл. лейт. Родителева 1,2,12-22,11-27б, ул. Чекистов 38-46,57-111;

- пер. Парковый 3,4-8,5, ул. Аллея смелых 8-54,25-31, ул. Мукомольная 12а,б.

Холодной воды до 16 часов не будет на ул. Энгельса 26-56, 39-77, ул. Яблоневая аллея 30-50. До 13 часов воды не будет на ул. Фрунзе 73-75, с 12 до 15 часов – на ул. Багратиона 135(д/с№104), ул. Серпуховская 29(д/с№104).

На ул. Подп. Емельянова 84,86а,88а до 23 часов отключат отопление.