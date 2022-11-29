Малолетние калининградцы с начала ноября 250 раз звонили в службу «112»

. Фото: Система 112 Калининград

С начала ноября в Центр обработки вызовов системы-112 поступило около 250 звонков, которые совершили малолетние дети ошибочно или с хулиганскими побуждениями. Только за прошедшие три дня таких вызовов было 27. Об этом сообщается на странице системы в «Вконтакте».

«Операторы всегда отвечают на поступивший звонок, узнают у заявителя, вне зависимости от его возраста, требуется ли помощь экстренных оперативных служб», - заявили в службе, напомнив, что умышленный ложный вызов экстренных служб влечет за собой административную или уголовную ответственность.