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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:00

Калининградец зарезал пасынка во время празднования дня рождения

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Жителя Гвардейского района будут судить за убийство пасынка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 43-летний житель поселка Ольховка во время празднования своего дня рождения поссорился с 25-летним сыном своей супруги.

Началась драка, в ходе которой молодой соперник хорошо отделал отчима. Тот схватил нож и ударил пасынка в грудь. Он полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.