Калининградец зарезал пасынка во время празднования дня рождения

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Жителя Гвардейского района будут судить за убийство пасынка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 43-летний житель поселка Ольховка во время празднования своего дня рождения поссорился с 25-летним сыном своей супруги.

Началась драка, в ходе которой молодой соперник хорошо отделал отчима. Тот схватил нож и ударил пасынка в грудь. Он полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.