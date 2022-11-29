В Гусеве построят завод по производству панировочных сухарей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Компания «Промагроинвест», реализующая проект создания промышленного производства панировочных сухарей, стала резидентом калининградской ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Заявленный объем инвестиций в проект составляет 97,3 миллиона рублей. Приступить к выпуску панировочных сухарей планируется в третьем квартале 2023 года. На новом производстве будет создано 50 рабочих мест.

Продукция будет поставляться на предприятия группы компаний «Продукты питания», что позволит увеличить локализацию и заместить часть импортных поставок сырья.

«Кроме того, выгоду получат местные производители пшеницы, так как в качестве основного источника сырья для производства планируется использовать зерно, выращенное в Калининградской области», - отметили в пресс-службе правительства.