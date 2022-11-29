Росприроднадзор уличил «Гурьевский водоканал» в сбросе стоков без очистки

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«Гурьевский водоканал» безответственно относится к природе. Об этом сообщается в телеграм-канале Росприроднадзора по СЗФО.

Ранее сотрудники ведомства обследовали участок в поселке Родники и установили, что водоканал сбрасывал канализационные стоки без предварительной очистки.

«В пробах почвы и воды зафиксировано повышенное содержание токсичных веществ, в том числе нефтепродуктов, тяжелых металлов и биогенных соединений. Также превышены ПДК по фенолам летучим, аммонийному азоту и фосфат-ионам», - заявили в пресс-службе Росприроднадзора.

Сейчас управление готовит материалы для взыскания через суд вреда природе в размере 2,6 млн рублей. Оплатить ущерб добровольно предприятие отказалось.