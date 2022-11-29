В Калининградской области второй месяц подряд растет спрос на водителей

В Калининградской области открыто более 300 вакансий водителей. В целом за последний месяц спрос на водителей в регионе вырос на 6 процентов по сравнению с началом осени. Об этом говорится в исследовании компании hh.ru Северо-Запад.

«В трети вакансий для водителей предлагается работа вахтой. В данном случае многие региональные компании заходят на местный рынок труда и ищут водителей из Калининградской области, предлагая переезд или временное размещение в своих регионах за пределами области. Такая кросс-региональная конкуренция за транспортников не может ни влиять на местный рынок труда, который и так испытывает достаточно серьезный дефицит кадров. Для примера, на одну вакансию водителя в Калининградской области сейчас приходится в среднем 4,6 активных резюме, что говорит о дефиците кадров и нехватке кандидатов для стабильной работы местного бизнеса», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

Средняя заработная плата, которую предлагали водителям в Калининградской области за последний месяц, составила 55 000 рублей, что на 5 000 рублей больше, чем октябре.