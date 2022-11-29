Нового главу администрации Калининграда объявят 1 декабря

В Калининграде во вторник, 29 ноября, прошло заседание комиссии, которая рассмотрела кандидатов на должность главы администрации города. К выборам допустили двух кандидатов: Елену Дятлову и депутата Алексея Сагайдака. Они представили программу развития города.

- У нас состоялся отбор кандидатов на должность главы администрации Калининграда. Оба кандидата представили свои программы развития города на ближайшее время. Были и вопросы у членов конкурсной комиссии, - рассказал после мероприятия глава города Евгений Любивый.

Он отметил, что решением комиссии оба кандидата допущены к тайному голосованию, которое состоится 1 декабря. Тогда же объявят нового главу администрации.

В конкурсную комиссию вошли представители областного правительства и городского совета депутатов.