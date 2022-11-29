В Гусеве объявили в розыск скрывшегося контрактника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск служащего по контракту 20-летнего Никиту Агафонова, который скрылся от военного следственного отдела СК России по Гусевскому гарнизону. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

Приметы: на вид 20 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные коротко стриженые, глаза карие. На левой стопе шрам от ранения, на правой кисти татуировка в виде надписи в три строчки курсивом.

Всех, кто знает об его местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.