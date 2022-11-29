Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 11:03

Калининградец выстрелил в мужа своей собутыльницы

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Славском районе местный житель выстрелил в лицо знакомому из соседнего поселка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

62-летний мужчина пришел в дом к 42-летнему знакомому, чтобы забрать супругу, которая распивала с ним спиртное. Между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой 42-летний злоумышленник схватил пневматическую винтовку МР-512С и выстрелил оппоненту в лицо, причинив телесные повреждения в виде рваной раны правой брови.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Пневматика изъята.