Калининградец выстрелил в мужа своей собутыльницы

В Славском районе местный житель выстрелил в лицо знакомому из соседнего поселка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

62-летний мужчина пришел в дом к 42-летнему знакомому, чтобы забрать супругу, которая распивала с ним спиртное. Между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой 42-летний злоумышленник схватил пневматическую винтовку МР-512С и выстрелил оппоненту в лицо, причинив телесные повреждения в виде рваной раны правой брови.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Пневматика изъята.