Главный архитектор Калининграда предложил не посыпать солью мосты в городе

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Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов предложил не посыпать солью мосты в городе. Об этом он сказал во время прямого эфира проекта «ГорПросвет», отвечая на вопрос подписчицы, которая рассказала, как существующий Белый мост через Верхнее озеро посыпают смесью, а потом дворники скидывают снег с солью в озеро, отравляя воду.

- Соль – это такая тема, которую мы обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать. Это вынужденное зло, видимо, которое приходится терпеть. Но оно есть, и на сегодняшний день это работающая схема. Я считаю, что солью вообще не надо сыпать на мостах. Мостов у нас не так много, - сказал Андрей Анисимов.

Он отметил, что «это не проблема, а вопрос обслуживания» мостов.