В Калининграде на Ленинском проспекте посадили 80 деревьев

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на Ленинском проспекте вдоль проезжей высадили 80 саженцев мелколистной липы. Молодые деревья появились и в районе гостиницы «Калининград», и напротив Дома искусств, там, где раньше были пни.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, нынешняя погода – не помеха для посадок деревьев.

- Да, зимой сажать тоже можно. Нет, саженцы не замерзнут. По условиям контракта все они с закрытой корневой системой и их можно высаживать даже при минусовой температуре, но не ниже минус 15°С, - пояснили в мэрии.

При этом власти обещают не принимать в сухостой. Если деревья завянут.

- Если какие-то саженцы погибнут, увы, это неизбежно в агрессивной городской среде, тогда подрядчик высадит взамен новые за свой счет, и они еще год будут на гарантии, - пояснили в администрации города.