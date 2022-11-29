В Зеленоградске разыскивают пляжного вора, который обчищал отдыхающих

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Зеленоградске сразу несколько человек стали жертвами пляжного воришки. Личность подозреваемого в совершении ряда краж имущества отдыхающих устанавливает полиция Зеленоградска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, молодой человек может быть причастен к серии краж.

Если вы располагаете информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (401-50) 3-25-32 (ДЧ), 8-929-163-88-86.