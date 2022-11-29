Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт29 ноября 2022 16:00

Калининградская спортсменка выиграла первенство России по борьбе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото wrestrus.ru.

Фото wrestrus.ru.

Смоленск принял первенство России по борьбе среди девушек, собрав 160 участниц из 35 регионов России. Турнир был посвящен памяти дважды Героя Советского союза Владимира Лавриненкова.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в весовой категории «до 61 кг» отличилась и наша землячка.

Екатерина Радышева провела четыре поединка. В финале она победила Алину Бритаеву из Северной Осетии.

Сейчас спортсменка готовится отправиться на декабрьский турнир в Москву, после чего примет участие в тренировочном мероприятии национальной команды.