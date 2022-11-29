Калининградская спортсменка выиграла первенство России по борьбе

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Смоленск принял первенство России по борьбе среди девушек, собрав 160 участниц из 35 регионов России. Турнир был посвящен памяти дважды Героя Советского союза Владимира Лавриненкова.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в весовой категории «до 61 кг» отличилась и наша землячка.

Екатерина Радышева провела четыре поединка. В финале она победила Алину Бритаеву из Северной Осетии.

Сейчас спортсменка готовится отправиться на декабрьский турнир в Москву, после чего примет участие в тренировочном мероприятии национальной команды.