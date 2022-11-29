В Калининградской области с начала года вырастили больше 100 тонн рыбы

. Фото: Правительство Калининградской области

За 9 месяцев 2022 года рыбоводные хозяйства Калининградской области произвели 106 тонн рыбы. В областном агентстве по рыболовству отметили, что это вдвое больше, чем годом ранее.

В регионе сейчас искусственно выращивают угря и сига.

В Калининградском и Куршском заливах компания с начала года работает рыбоводный комплекс, который позволяет выращивать до 6 млн штук молоди угря.

«Уже в этом году, впервые за последние 30 лет, началось зарыбление водоемов этим особо ценным видом рыбы. Всего за период с сентября в Калининградском заливе выпущено 430 тысяч мальков угря. При этом программа по зарыблению Калининградского и Куршского заливов рассчитана на 12 лет, - отметили в агентстве по рыболовству.

Мальков балтийского сига также выращивают для последующего выпуска в Куршский залив.

В правительстве области сообщили, что всего в регионе товарное рыбоводство развивают шесть предприятий, на которых выращивают карпа, осетра, стерлядь, радужную форель, сома.