В Калининградской области военные провели масштабные антитеррористические учения

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На Балтийском флоте прошли масштабные тренировки по противодействию терроризму. Военнослужащие Балтийского флота отработали порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки.

В рамках тренировок военнослужащие отражали нападения условных незаконных вооруженных формирований, отработал их блокирование и ликвидацию.

Всего в тренировках, было задействовано порядка 20 подразделений антитеррора и свыше 500 человек личного состава, военная и специальная техника.