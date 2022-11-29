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НовостиПолитика29 ноября 2022 16:19

В Калининградской области военные провели масштабные антитеррористические учения

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

На Балтийском флоте прошли масштабные тренировки по противодействию терроризму. Военнослужащие Балтийского флота отработали порядок действий дежурных сил при отражении нападения на объекты военного назначения, воинские части и гарнизоны.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, для каждой воинской части был разработан свой замысел тренировки.

В рамках тренировок военнослужащие отражали нападения условных незаконных вооруженных формирований, отработал их блокирование и ликвидацию.

Всего в тренировках, было задействовано порядка 20 подразделений антитеррора и свыше 500 человек личного состава, военная и специальная техника.