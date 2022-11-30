Калининградцев приглашают на бесплатные юридические консультации

В Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова (Московский пр-т, 39) пройдет бесплатная консультация юриста. Калининградцев приглашают на встречу с юристом 10 декабря с 11:00.

Как сообщает пресс-служба администрации города, консультирование окажет юрист общей юрисдикции с 16-летнем стажем Ирина Парутина.

«Встречи проводятся индивидуально по жилищному, семейному, трудовому, земельному, наследственному, договорному праву, а также по вопросам банкротства», - рассказали в мэрии.

Внимание! Обязательна предварительная запись по телефону 53-69-26.