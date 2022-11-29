Под Гурьевском пьяный рабочий угнал микроавтобус и поехал к возлюбленной

Инцидент случился в одном из поселков Гурьевского района. Там с придомовой территории пропал автомобиль марки «Ford Transit». Полицейские установили, что микроавтобус был угнан подсобным рабочим, который помогал по хозяйству владельцу авто.

30-летний мужчина после распития спиртного, решил съездить к бывшей сожительнице на улицу Батальную в Калининград.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, уже в гостях, мужчина поссорился с экс-возлюбленной, поэтому отправился кататься по городу. Через некоторое время мужчина бросил машину и вернулся к возлюбленной на Батальную, где его и нашли сотрудники полиции.

Вернуть автомобиль владельцу удалось лишь через три дня – угонщик забыл, что оставил его на улице Машиностроительной.

Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.