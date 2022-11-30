В Калининградскую область по программе релокации кадров переехали более 70 специалистов

Более 70 человек переехали из других субъектов страны в Калининград по программе повышения мобильности трудовых ресурсов. Цифру приводят в министерстве соцполитики. Отмечается, что 9 работодателей получили компенсацию за привлечение в регион востребованных кадров.

По словам министра соцполитики Анжелики Майстер, программа призвана помочь перспективным и высокотехнологичным производствам подобрать дефицитных сотрудников.

«Изначально рассчитанная на инжиниринговые, IT-компании и предприятия агропромышленного комплекса, программа релокации кадров поэтапно стала доступна также для производителей аккумуляторов, высокотехнологичного волокна, работодателей, занимающихся грузовыми перевозками железнодорожным транспортом», - рассказали в правительстве.

В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 20 млн рублей.

О том, как принять участие в программе релокации кадров, читайте подробно.

СПРАВКА "КП"

Программа была разработана в 2018 году. По ее условиям, на одного привлекаемого из другого субъекта России сотрудника работодатель может получить из областного бюджета до 800 тысяч рублей. Это компенсация расходов, связанных с переездом специалиста и его семьи, арендой или приобретением жилья, покупкой бытовой техники для дома.