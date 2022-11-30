Названы профессии с самым высоким уровнем конкуренции в Калининградской области

На одно рабочее место в Калининградской области претендуют 6-7 кандидатов.

Наиболее высокий уровень конкуренции в регионе сейчас наблюдается в профессиональных сферах «Управление персоналом, тренинги» (более 11 человек на одно рабочее место), «Юристы» (10 резюме на вакансию), «Административный персонал» (более 7 человек) и «Бухгалтерия, управленческий учет» (7 человек).

Конкуренцию за рабочие места в Калининградской области изучила служба исследований hh.ru.

При этом сразу пять профессиональных сфер испытывают ярко выраженный кадровый дефицит. Это банки и финансы, медицина и фармацевтика, добыча сырья, домашний персонал, консультирование.

Как сказала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, это непростая ситуация в первую очередь для работодателей.

«Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей», - говорит эксперт.

Аналитика показывает - кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена.