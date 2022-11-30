Микрофинансовую организацию оштрафовали на 200 тысяч за угрозы должнице и ее матери

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Судебные приставы привлекли к ответственности микрофинансовую организацию, которая нарушила закон, выбивая долги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградка взяла в МФО заем в 11 тысяч рублей и не смогла вовремя его вернуть. Спустя месяц такая возможность появилась, однако оказалось, что долг достиг 30 тысяч рублей, с чем заемщица не была согласна.

«Женщине начали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров с угрозами самой должнице и ее ребенку. Также неизвестные выслали гражданке скриншоты страниц в соцсетях ее родственников, заявив, что найдут их. Кроме этого, они стали звонить по месту работы матери должницы, оскорблять ее и директора организации», - рассказали в пресс-службе УФССП.

Суд оштрафовал зарегистрированную в Иркутской области компанию на 200 тысяч рублей.