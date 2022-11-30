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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:49

В Калининграде вор пытался вынести из строительного супермаркета набор инструментов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался обворовать строительный супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел в магазине в поселке Орловка. Администратор супермаркета по камерам наблюдения заметил мужчину, который спрятал под куртку набор инструментов.

Злоумышленника удалось задержать на выходе из торгового центра. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.