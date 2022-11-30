В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 30 ноября нет света и воды

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В Калининграде в среду, 30 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 24 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на:

- Московский пр-кту 1а, 1-17, ул. Ботаническая 2;

- ул. Черниговская 25-31, 31а-б, 33а-б, 33-37, 43а, 55-57, ул. Дзержинского 98а, 100а-в, 102-102д, 104а-в (д/поликлиника № 5), 106а-д, ул. Аллея смелых 31а;

- ул. Серж. Колоскова 4а, 8а, 10 (школа № 47), ул. Ген.-фельдм. Румянцева 3, 7, ул. Д. Донского 18;

- ул. Свободная 17-25а, 34 (д/сад № 1), ул. Д. Донского 9 (д/сад № 100), ул. Гостиная 5, 9 (д/сад № 71), 10-20, 22-28а, пр-кт Мира 15;

- ул. Полецкого 72а, 87, 93-101а, 101, ул. Ломоносова 100а, 103-105, 106, 106б, 107, 111-119, 114-134, 123-135, 227, 231-233, 232, ул. Белостокская 13, ул. Гравийная 3, 4-16, 7-13, ул. Соколиная 2а, 2в, 4-6, 7, 11-13, 17-19, 25-31, 35-37, 36-40, ул. Кировоградская 1, 6-10, 7а, 11, 17-27, 20-30, 30, 34, ул. 2-я Б. Окружная 8, 19, 27-29, 32а, 30-34, 35-39, 49.

С 13.30 до 18.00 без электричества останутся дома на ул. Каменная 1-9, 4-10, 12, ул. С. Разина 31а, 33, 39а, пр-кт Мира 102, 104-104а, 106-110, 116-120, 120а-122, 124-126, ул. К. Маркса 61-71,75, пер. Энгельса 2-8, ул. Каштановая аллея 62, 71.

До 15 часов холодной воды не будет на ул. Краснокаменная 42.

До 17 часов - на ул. Дрожжевая 1 (школа № 29), 20-32, ул. Самаркандская 3-9, 14-28, ул. Серж. Щедина 1.