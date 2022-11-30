Житель Петербурга получил 7,5 года за нападение на пенсионерку в Пионерском

В Светлогорске вынесли приговор жителю Санкт-Петербурга, который совершил разбойное нападение на пенсионерку в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре 2020 года пьяный мужчина напал на пожилую женщину, в квартире которой он делал ремонт. Повалив пенсионерку на пол, он потребовал передать ему деньги.

Опасаясь за свое здоровье, женщина передала ему конверт, в котором находились 15 тысяч рублей. С похищенными деньгами мужчина с места преступления скрылся.

Суд приговорил злоумышленника к 7,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.