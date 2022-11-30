Начальник миграционного отдела погорел на взятках и мошенничестве

Заместитель прокурора Калининградской области Сергей Державин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Багратионовский».

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2018 года офицер получал от руководителя ряда строительных организаций взятки за незаконное продление срока временного пребывания 8 иностранных граждан на территории региона и за фиктивную регистрацию одного мигранта по месту жительства. В общей сложности набежало 63 тысячи рублей.

Войдя во вкус, правоохранитель пообещал за отдельный бакшиш обеспечить знакомому фирмача – иностранцу получение квоты на разрешение на временное проживание в РФ. За это запросил уже сразу 70 тысяч рублей.

- На самом деле обвиняемый не имел соответствующих полномочий, поэтому даже не намеревался этого делать, - объяснили в облпрокуратуре. - Получив деньги, он попросту их похитил.

Теперь экс-начальнику инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса РФ – помимо получения взятки его будут судить еще и за мошенничество. Что касается взяткодателя, то возбужденное в его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.