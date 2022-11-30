С химией не работаем: В «Чистоте» рассказали, чем обрабатывают дороги в Калининграде

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде зимой-2022/2023 не будут использовать химические средства для обработки дорог. Об этом директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров сказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Новых реагентов у нас нет. И в Калининградской области их никогда не было. Ни с какой химией мы не работаем и никогда не работали, - говорит Юрий Егоров. - Уже три года мы обрабатываем дороги по стандартам: песко-соляной смесью, технической солью и 23%-ным солевым раствором. У нас есть сертификаты, разрешение от Росприроднадзора, Роспотребнадзора.

Юрий Егоров отметил, что во время недавних снегопадов в Калининграде дороги обрабатывались именно солевым раствором.

- Никаких жалоб и обращений от ГИБДД не поступало. А мы с ГИБДД плотно сотрудничаем. Если что-то где-то случается или нужно посыпать дорогу, нам ГИБДД сразу сообщает, а мы незамедлительно выполняем их требование, - сказал руководитель «Чистоты» и предложил горожанам сменить резину с летней на зимнюю и соблюдать скоростной режим.