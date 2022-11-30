Калининградцу грозит до 5 лет за хранение оружия в сарае

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Неманском районе задержали местного жителя, который незаконно хранил оружие. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В сарае 33-летнего жителя поселка Жилино полицейские обнаружили две самодельные однозарядные винтовки, пригодные для стрельбы.

Мужчина заявил, что нашел оружие в хозяйственной постройке, которая досталась ему вместе с участком земли, купленным несколько лет назад. О находке он никому не сообщил и продолжил хранить винтовки в том же самом месте.

На него завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.