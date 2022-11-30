Болельщики смогут посетить Кубок России по дзюдо в Калининграде бесплатно

В Калининградской области с 9 по 11 декабря пройдет Кубок России по дзюдо. Болельщики смогут посетить соревнования бесплатно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования носят статус серии Russian Judo Tour. Ожидается участие около полутысячи ведущих и перспективных российских дзюдоистов, а также гостей из дружественных стран. Одна из причин, помимо достойной конкуренции, – внушительный призовой фонд.

Поединки пройдут на главной арене Дворца спорта «Янтарный». Ежедневно 9, 10 и 11 декабря запланированы утренние и вечерние соревновательные сессии. Начало в 10.00 и 16.30.