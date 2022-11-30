В Калининграде в штате «Чистоты» не хватает 20 процентов дворников

. Фото: мэрия Калининграда

Зима – время, когда дворники в Калининграде увольняются, потому что работать тяжело. Сейчас в Калининграде нехватка 20 процентов дворников. Об этом директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- У нас на сегодня 58 участков свободных, на которых нету дворников. На них мы работаем мобильными бригадами. То есть те бригады, которые работали летом на уборке и окосе травы в зеленых зонах, сейчас мы ставим на уборку этих участков, - сообщил Юрий Егоров.

Ранее сообщалось, что перед зимой в Калининграде уволилось около 40 дворников – люди не хотят убирать снег на холоде.