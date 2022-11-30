В Калининградской области за сутки сбили трех пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области сбили трех пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улице Вокзальной в Черняховске под колеса «Фиата», который двигался задним ходом, попала 70-летняя женщина. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На ул. Кошевого в Калининграде водитель «Ниссана» сбила 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по зебре. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

В поселке Васильково водитель автобуса «Вольво» допустил наезд на пьяного 47-летнего пешехода, находящегося на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.