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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 9:44

В Калининградской области за сутки сбили трех пешеходов

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области сбили трех пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На улице Вокзальной в Черняховске под колеса «Фиата», который двигался задним ходом, попала 70-летняя женщина. В результате наезда пенсионерка получила телесные повреждения.

На ул. Кошевого в Калининграде водитель «Ниссана» сбила 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по зебре. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

В поселке Васильково водитель автобуса «Вольво» допустил наезд на пьяного 47-летнего пешехода, находящегося на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.