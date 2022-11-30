Стало известно, сколько платят дворникам в Калининграде за уборку снега

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В Калининграде зимой дворник получает от 17 тысяч рублей. Размер заработной платы озвучил в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

- Зарплата 17-19 тысяч рублей. Это на одну ставку. Если дворники берут по два участка - соответственно, это в два раза больше, - сказал Юрий Егоров. - У нас вся информация на сайте, вообще можно и у мастера спросить, и у дворника. Можно обратиться, и мы с удовольствием возьмем людей. Никакой специальной подготовки не требуется. Нужно просто желание работать.

Руководитель предприятия отметил, что за последнюю неделю в «Чистоту» пришли 7 дворников.

Ранее сообщалось, что перед зимой из «Чистоты» уволилось 40 дворников.