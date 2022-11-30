За 9 месяцев в Калининградской области выявили 342 случая ВИЧ

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За десять месяцев 2022 года в Калининградской области выявлено 342 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 21 случай больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом областной инфекционной больницы Николай Черкес.

Основная доля - 233 случая - выявлены в возрастной группе 31-47 лет.

«То есть вопрос с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией остается по-прежнему актуальным, и регистрация новых случаев, к сожалению, продолжается, – подчеркнул Николай Черкес.

По его словам, сейчас в Калининградской области проживают 7110 человек с ВИЧ-инфекцией. За весь более чем тридцатилетний период эпидемии в регионе заболели 12 932 человека.

Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2022 года составил 33,3 на 100 тыс. населения (по России – 47,72). Увеличение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - 5,7%, что, по мнению руководителя Центра-СПИД, связано со значительным ростом числа обследуемых на ВИЧ-инфекцию после спада пандемии коронавируса.