После открытия диспетчерской в «Чистоту» ежедневно звонят и жалуются на неубранные улицы

В Калининграде муниципальное предприятие «Чистота» организовало работу собственной диспетчерской. Калининградцы могут жаловаться на скользкие дороги, например, или на неубранный бульвар.

О новшестве рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. И как только она опубликовала информацию о горячей линии у себя на страничке, как только об этом сообщили СМИ, в «Чистоту» начали звонить с заявками. Об этом директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- После сообщения главы администрации жители проявляют большую активность. Ежедневно мы получаем обращения и регулируем вопросы, убираем территории, - рассказывает Юрий Егоров.

По его словам, на реагирование дается максимум сутки. Но если что-то можно убрать незамедлительно – убирают.

- Работа у нас круглосуточная. Если что-то случается днем и мы можем это сделать в ночное время, выполняем в ночное время. Мы хотим добиться того, чтобы жители звонили и мы оперативно реагировали, - говорит директор.

При этом есть заявки, с которыми в «Чистоту» точно звонить не нужно. Например, если вы увидели мусор у себя во дворе.

- Люди, конечно, не разбираются и звонят в «Чистоту». Думают, раз такое название, то и нужно звонить. Конечно, если речь о дворовых территориях, нужно обращаться в свою управляющую компанию, – пояснил Юрий Егоров.

Все обращения горожан регистрируют в журнале, после их передают ответственному за исполнение - в группы старшим мастерам механизированной, ручной уборки, старшему мастеру по обслуживанию зеленых зон и т. д.

С нового года «Чистота» планирует перевести диспетчерскую на круглосуточный режим работы.

Сейчас звонки принимают по телефону 8 (4012) 93-00-05 с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).