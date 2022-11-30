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НовостиОбщество30 ноября 2022 14:10

Дело о хищении 47 млн при строительстве газопровода в области передано в суд

Директор компании получил аванс и не выполнил работы
Виктор Сергеев

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на 47 млн рублей при строительстве газопровода в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2017 году компания «СмолГазСпецСтрой» стала субподрядчиком работ по переустройству газопровода в районе Приморской рекреационной зоны. По версии следствия, 44-летний директор компании не намеревался исполнять обязательства по договору. Введя в заблуждение генподрядчика, он получил авансовый платеж в размере 47 млн рублей.

«Полученные денежные средства обвиняемый похитил, представив подложные документы о расходовании их на выполнение обязательств по договору», - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.