Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 42 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 19 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 5.