Коронавирус за сутки выявили в 12 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 42 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 19 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 5.