В Калининграде завели дело на мужчину, сбившего на электросамокате пешехода

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, сбившего на электросамокате пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в июле 2022 года на Ленинском проспекте. 30-летний мужчина совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. По предварительным данным, владелец самоката проехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 76-летняя женщина была госпитализирована с переломами. По заключению судмедэкспертизы, здоровью потерпевшей был нанесен тяжкий вред.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.