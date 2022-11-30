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НовостиПолитика30 ноября 2022 16:51

Мобилизованные калининградцы учились стрелять из ПТРК «Фагот»

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области мобилизованные военнослужащие выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот». Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«В ходе боевой стрельбы из комплексов ПТРК, военнослужащие вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на различных дальностях. Отдельное внимание было уделено маскировке позиций. Для успешного выполнения учебных задач номера расчетов учитывали внешние факторы и особенности местности», - рассказали в пресс-службе флота.

В боевых стрельбах была задействовано более 50 военнослужащих, а также свыше 10 единиц военной и специальной техники.