В Калининграде с 1 декабря повышается плата за детсад

С 1 декабря в Калининграде увеличивается родительская плата за детский сад. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В группах полного дня плата будет составлять 2970 руб. в месяц, в группах кратковременного пребывания - 838 руб. в месяц.

Городские власти заявили, что размер родительской платы не повышался с 2017 года. При этом идет удорожание расходов на содержание детей в детских садах.

«Увеличение размера родительской платы позволит по-прежнему сохранить полноценный качественный рацион и сбалансированное пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин», - рассказали в пресс-службе мэрии.