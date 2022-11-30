1800 калининградских фур столкнулись с проблемами на литовской границе

На выходных Литва перестала пропускать арендованные грузовики из Калининградской области. Проблема коснулась порядка 1 800 из более 9 тысяч транспортных средств, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду, 30 ноября, меры стабилизации автомобильного грузового транзита через Литву обсуждали в правительстве. Было озвучено два варианта решения проблемы.

«Калининградские компании, арендующие транспортные средства, могут переоформить подвижной состав на собственника в Госавтоинспекции.

Второй вариант – оформить удостоверение допуска на осуществление международных автомобильных перевозок на фактического владельца грузовика. Для это необходимо обратиться в Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора. В ходе совещания его руководство отметило готовность сократить в два раза сроки рассмотрения пакетов документов. В ведомство уже поступило порядка 100 заявлений», - сообщили в пресс-службе правительства.